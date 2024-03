"Sesso per evitare gli sfratti": arrestato un ufficiale giudiziario

Avrebbe chiesto favori sessuali a donne con problemi economici promettendogli che in questo modo avrebbero evitato lo sfratto: in carcere è finito un ufficiale giudiziario del Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno). L'uomo si trovava già ai domiciliari dallo scorso autunno, ma il Tribunale del Riesame di Salerno ha stabilito che l'unica misura cautelare adeguata per prevenire il rischio di reiterazione dei reati sia invece la custodia in carcere.

Il provvedimento cautelare è stato eseguito questa mattina, venerdì 8 marzo, dai carabinieri. L'uomo è accusato di aver abusato della sua posizione pubblica per commettere reati gravi, inclusi la concussione sessuale aggravata, la violenza sessuale aggravata, la rivelazione di segreti d'ufficio e la corruzione in atti giudiziari, tra luglio e novembre del 2022.

Il procuratore Antonio Centore parla nello specifico di "un sistemico mercimonio della funzione pubblica in relazione a procedure di esecuzione forzata e di notificazione". I reati di concussione e violenza sessuale sarebbero infatti stati commessi nell'ambito di procedimenti di sfratto ai danni di donne che avevano difficoltà economiche. E che sarebbero state minacciate di essere sfrattate se non si fossero sottomesse alle richieste sessuali dell'ufficiale giudiziario. Accuse pesantissime dunque, ma ovviamente ancora da provare.

Il funzionario indagato dovrà rispondere anche di presunti "comportamenti corruttivi" nei processi civili per esecuzione forzata, così come "nelle procedure penali", condotte che secondo gli investigatori avrebbero "compromesso l'efficacia della giustizia e le legittime aspettative delle parti coinvolte". Le indagini hanno inoltre rivelato una rete di avvocati e privati cittadini che sarebbero stati pronti a partecipare o accettare proposte di corruzione.