Arrestati Castellucci e altri manager di Autostrade per l’Italia

Le agenzie di stampa battono la notizia pochi minuti dopo le 9 di mattina: arresti eccellenti. La Guardia di Finanza sta eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di ex vertici e di alcuni degli attuali manager di Autostrade per l'Italia. Secondo quanto si apprende sarebbero 6 le misure cautelari.

Autostrade per l'Italia: gli arresti di oggi

Le accuse ipotizzate sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Le misure cautelari riguardano presunte criticità sulla sicurezza delle barriere fonoassorbenti.

L'inchiesta è coordinata dalla procura di Genova. Tutto è iniziato nel 2019, circa un anno fa. L'inchiesta è scattata dopo l'analisi da parte dei finanzieri di alcuni dei documenti acquisiti nel corso dell'indagine sul crollo del ponte Morandi, secondo quanto riporta oggi l'Ansa. Nel dettaglio, i documenti sarebbero relativi ai problemi riscontrati, in termini di sicurezza, sulle barriere fonoassorbenti montate sull'intera rete autostradale. Come detto, sono sei le misure disposte dal Gip del tribunale di Genova: in tre sono agli arresti domiciliari, per altri tre ci sono misure interdittive.

I militari delle Fiamme Gialle nella Capitale hanno notificato la misura cautelare a Giovanni Castellucci, amministratore delegato della società fino al gennaio del 2019, quando è stato liquidato con quasi 13 milioni di euro e sostituito da Roberto Tomasi.

L'ordinanza di carcerazione è stata firmata dal Tribunale di Genova su richiesta della Procura: all'ex numero uno di Aspi si contesterebbe il reato di inquinamento probatorio. Avrebbe tenuto rapporti molto stretti ed anche "professionali" con gli attuali dirigenti della concessionaria, "tentando di depistare" . scrive sempre Repubblica - le indagini dei pm Massimo Terrile e Walter Cotugno.

L’inchiesta che ha portato agli arresti di oggi è parallela a quella sul crollo del ponte Morandi. L'indagine, avviata a seguito dell'analisi della documentazione informatica e cartacea acquisita nell'inchiesta principale legata al crollo del Ponte Morandi, è però relativa alle criticità - in termini di sicurezza - delle barriere fonoassorbenti del tipo integrate modello 'Integautos'.

Chi sono gli arrestati

Ai domiciliari sono da qualche ora l’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, il direttore delle operazioni Paolo Berti e Michele Donferri Mirella. Stefano Marigliani, direttore del primo tronco, Paolo Strazzullo e Massimo Miliani sono destinatari invece di misure interdittive.