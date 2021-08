Nicola Paris, il consigliere regionale arrestato nell'inchiesta sugli appalti della 'ndrangheta nella sanità

Le accuse sono pesantissime: infiltrazioni della 'ndrangheta negli appalti dell'Azienda sanitaria provinciale reggina. Nell'ambito dell'operazione "Inter Nos", scattata alle prime luci dell'alba, i finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dello Scico, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e della Direzione distrettuale antimafia, con il supporto di altri reparti del corpo, stanno eseguendo nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Roma, Livorno, Verona e Milano 17 misure cautelari.

Le mani della 'ndrangheta negli appalti della sanità: arresti a Reggio Calabria

Secondo le accuse, l'organizzazione riusciva a condizionare gli appalti nel settore sanitario, anche legati alle sanificazioni e all'approvvigionamento delle mascherine durante l'epidemia di coronavirus. Tra gli arrestati ci sono soggetti ritenuti vicini alle cosche di 'ndrangheta Serraino di Reggio Calabria, Iamonte di Melito Porto Salvo e Floccari di Locri. Le Fiamme gialle hanno sequestrato imprese per oltre 12 milioni di euro. Nove indagati sono finiti in carcere, sette ai domiciliari e per uno è stata disposta l'interdizione.

"I provvedimenti giudiziari - spiegano dal comando della Guardia di finanza - rappresentano l'epilogo delle investigazioni condotte dal Gruppo investigazione criminalità organizzata (Gico) del nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria e dallo Scico, a contrasto dell'infiltrazione della 'ndrangheta nell'economia legale".

Tra le persone arrestate c'è anche il consigliere regionale della Calabria Nicola Paris, 40enne eletto alle scorse elezioni regionali nella lista dell'Udc con 6.358 voti, nella coalizione di centrodestra. Nicola Paris si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione.