Lo scandalo al comune di Venezia: indagato il sindaco Brugnaro, arrestato anche l'assessore Boraso

Un'indagine della guardia di finanza ha portato, nella mattinata di martedì 16 luglio, all'esecuzione di una serie di misure di custodia cautelare a Venezia per reati contro la pubblica amministrazione. Tre le persone tratte in arresto dai finanzieri c'è l'assessore alla Mobilità del comune di Venezia, Renato Boraso. Oltre a Boraso, in carcere è finito un imprenditore edile, Fabrizio Ormenese.

Secondo quando si apprende tra gli indagati figura anche il sindaco Luigi Brugnaro. La vicenda che coinvolge Brugnaro riguarderebbe le trattative di vendita all'imprenditore di Singapore, Chiat Kwong Ching, dell'area dei "Pili" che si affaccia sulla laguna di Venezia.

Complessivamente nell'inchiesta sono coinvolte 18 persone: sette le persone finite agli arresti domiciliari, tra cui figurano anche il capo di Gabinetto del sindaco e il direttore generale del Comune, Morris Ceron, il vicecapo di Gabinetto, Derek Donadini. Per altri sei indagati è stata disposta l'interdizione per 12 mesi dai pubblici uffici. In tutto gli indagati sono 18, e vi figurano il direttore generale dell'azienda dei trasporti comunale Actv, Giovanni Seno, e il responsabile del settore appalti, Fabio Cacco.

Venezia, arrestato l'assessore Boraso

Boraso, 56 anni, risiede nel quartiere veneziano di Favaro Veneto. Laureato in Economia Aziendale a Ca' Foscari, dal 1993 ha svolto attività di consulente aziendale. Già nelle fila di Forza Italia, dal 1997 è sempre stato eletto consigliere comunale; nel 2005 è stato consigliere anziano e dal 2005 al 2010 Presidente del Consiglio Comunale.

Alle elezioni comunali del 2015 si è presentato con una propria lista civica in appoggio al candidato del centrodestra Luigi Brugnaro, nella cui giunta è poi entrato come assessore a Mobilità, Infrastrutture stradali, Viabilità, Piano del traffico, Rapporti con le Municipalità e Rapporti con il mondo dell'agricoltura. Alle elezioni 2020 si è presentato ed è stato eletto nella lista civica di Brugnaro, ed è stato confermato in Giunta.