La confidenza a scuola che svela l'incubo delle sorelline violentate da zio e nonno: "Tutta la famiglia lo sa"

Per anni avrebbero approfittato dell’assenza in casa dei genitori per "abusare sistematicamente" delle nipotine. È un racconto dell'orrore quello che ha portato stamattina all'arresto di quattro familiari delle giovanissime vittime: padre, madre, nonno e zio. "Quando mi ha trovato mio padre - ha raccontato agli inquirenti una di loro - mi ha chiesto perché piangevo e io gli ho detto che mio nonno e mio zio mi hanno fatto questo. Si è arrabbiato tantissimo con tutti e due, poi non l’ho detto più a nessuno. Poi è successo di nuovo e di nuovo. Poi ho detto basta". Un racconto confermato successivamente anche dalla sorella. Su disposizione del gip gli indagati, accusati di violenza sessuale di gruppo e lesioni, sono stati portati in carcere.

Data la delicatezza della vicenda non sono stati divulgati i nomi degli indagati - così da evitare riferimenti che possano permettere l'identificazione delle vittime - né è stato menzionato il comune - che si trova nella zona di Monreale, provincia di Palermo - in cui sarebbe successo. Dai primi elementi emersi gli abusi sarebbero avvenuti dentro casa e la storia non sarebbe venuta fuori se una delle ragazzine non si fosse confidata con un’insegnante raccontando delle "attenzioni" ricevute, a partire da quando aveva 9 anni, da un nonno e da uno zio. "Tutta la famiglia lo sa - ricostruiva ancora una delle ragazzine - poi tra mia nonno e mia mamma c'è stata una discussione e la mamma gli ha detto che se avesse fatto qualche altra volta qualcosa lo avrebbe denunciato. Il nonno non l'ho più visto dal mio compleanno. Quel giorno ho festeggiato il mio compleanno con torta, palloncini e i regali. C'era tutta la mia famiglia e i nonni, anche questo nonno".

Secondo quanto ricostruito dalla procura, che ha coordinato le indagini avviate dai carabinieri della compagnia di Monreale circa 7 mesi fa, la madre sarebbe stata a conoscenza di ciò che sarebbe accaduto in casa e ciononostante avrebbe "tollerato ciò che succedeva" e "coperto i propri familiari". A tacere le violenze sarebbe stato anche il padre, finito in carcere insieme agli altri tre. Già prima dell’esecuzione dell'ordinanza firmata dal gip, le due ragazzine - che oggi hanno 13 e 20 anni - erano state portate in una comunità protetta dove vengono tuttora seguite da alcuni specialisti e dalla Procura per i minorenni. Per vagliare le loro ricostruzioni il pm ha nominato due consulenti tecnici che hanno redatto una perizia dopo i colloqui videoregistrati delle due sorelle.

