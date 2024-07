Bozzoli trovato nascosto sotto il letto con 50 mila euro: "Voleva rivedere il figlio"

Dopo la tappa a Marbella, in Spagna, si pensava che fosse ormai lontano dall'Italia e anche dall'Europa, magari in un paradiso fiscale o in Africa, al riparo da una possibile estradizione. Invece Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere, è stato arrestato nella sua villa di Soiano, in provincia di Brescia. La sua latitanza è finita ieri, giovedì 11 luglio, dopo undici giorni di indagini e ricerche: a tradirlo le telecamere spia piazzate dai carabinieri durante una perquisizione, che hanno consentito ai militari di notare la presenza dell'uomo nell'abitazione che divideva con la compagna e il figlio di 9 anni.

L'arresto di Giacomo Bozzoli

Bozzoli è stato trovato in nascosto in una camera, nascosto nel cassettone del letto matrimoniale, in boxer e maglietta, come rivelato dal procuratore capo di Brescia, Francesco Prete in conferenza stampa: "Possiamo ragionevolmente ritenere che lui non avesse alcuna intenzione di costituirsi. Tant'è che si è nascosto all’interno del cassettone di un letto matrimoniale, dove i carabinieri lo hanno trovato. Questo conferma la sua non volontà di costituirsi spontaneamente".

Il 39enne si era fatto crescere barba e baffi per essere meno riconoscibile, aveva con sé un borsello con dentro 50mila euro in contanti, anche se non è chiaro se li avesse sin dalla sua partenza o servissero per proseguire la fuga. Il suo ritorno in Italia sarebbe avvenuto circa 24 ore prima dell'arresto e, secondo quanto riporta BresciaToday, Bozzoli potrebbe averlo fatto per poter riabbracciare il figlio. Un'ipotesi che andrà approfondita ulteriormente, come sottolineato dal procuratore: "Al momento questa è solo una deduzione; può essere infatti solo una coincidenza che il rientro sia avvenuto dopo che suo figlio è stato sentito in procura. Non è da escludere che sia tornato in Italia per mantenere i contatti con il figlio, ma resta il fatto che lui non aveva alcuna intenzione di costituirsi, tant’è che lo abbiamo trovato nascosto". Bozzoli non ha opposto resistenza all'arresto ed è rimasto per lo più in silenzio, scandendo soltanto poche parole: "Sono innocente e lo dimostrerò".

La condanna e la latitanza

La latitanza di Bozzoli è iniziata ufficialmente lo scorso 1° luglio, quando è arrivata la condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, e poi confermato nei tre gradi di giudizio, Giacomo Bozzoli avrebbe ucciso lo zio Mario gettandolo in un forno della fonderia la sera dell'8 ottobre del 2015. Il movente sarebbe legato a dissidi di tipo economico legati alla fonderia di cui lo zio era comproprietario insieme al padre del 39enne. Quando i carabinieri sono andati a casa sua lui non c'era: nei suoi confronti infatti non era mai stata disposta alcuna misura cautelare che prevenisse un'eventuale fuga. Fuga che, in realtà, era iniziata diversi giorni prima della sentenza della Cassazione: la sua Maserati Levante era stata avvistata il 23 giugno e ripresa dalle telecamere di sorveglianza tra Soiano, Manerba e Desenzano. Poi il soggiorno nel resort di lusso a Marbella, in Spagna, dove lo scorso 30 giugno Bozzoli è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della struttura mentre era alla reception con la compagna e il figlio. L'uomo si sarebbe separato dai familiari soltanto il 2 luglio, con la donna e il piccolo che hanno fatto rientro in Italia qualche giorno dopo, il 6 luglio.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto Bozzoli in questi dieci giorni. Con tutta probabilità è rientrato in Italia con un'auto a noleggio, dopo aver abbandonato da qualche parte la sua Maserati, l'auto di lusso che ancora non è stata ritrovata. Si chiude così una telenovela durata oltre 10 giorni, con Bozzoli che ha trascorso la sua prima notte nel penitenziario di Canton Mombello da sorvegliato speciale, in attesa di chiarire tutti punti oscuri di questa vicenda.