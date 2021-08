Arrestato il conducente dell'auto che ha investito e ucciso i fidanzati in Vespa: era ubriaco

Il pm ha disposto l'autopsia sui corpi delle giovani vittime dell'incidente. Sono scattate le manette per il giovane autista della Golf che ha centrato in pieno le vittime che viaggiavano sulle due ruote

La Procura ha disposto l'autopsia sui corpi della 27enne Sonia Tosi e il 30enne Daniele Zanrei, i due fidanzati in Vespa morti dopo essere stati violentemente tamponati da una Golf. Sono stati spinti e poi sbalzati a decine di metri di distanza: per loro non c'è stato nulla da fare nonostante i rapidissimi soccorsi. La Vespa pare sia stata trascinata dalla Golf per circa cento metri.

Come riporta anche IlPiacenza, il ragazzo alla guida dell'auto, un 23enne piacentino della zona, è stato arrestato per omicidio stradale e ora si trova ai domiciliari: nei prossimi giorni ci sarà l'interrogatorio di garanzia. Gli esami del sangue a cui è stato sottoposto hanno dato esito positivo e fatto registrare un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito (3,1 grammi per litro). Il pm ha anche disposto il sequestro dei mezzi (auto e Vespa) per eventuali perizie tecniche.

I due erano in sella a una Vespa, che è stata tamponata e travolta da un'auto a gran velocità. Sono morti entrambi sul colpo. Tutto è accaduto intorno alle 22, lungo il rettilineo alle porte di Carpaneto. Da una prima ricostruzione pare che i due giovani fidanzati stessero percorrendo la Provinciale in direzione Zena, quando alle loro spalle è arrivata una Volkswagen Golf, condotta dal giovane, che avrebbe centrato in pieno la Vespa, scaraventandola a decine di metri di distanza. Il ragazzo e la ragazza, per la violenza dell'impatto, sono stati sbalzati dalla sella, prima sul parabrezza della Golf che è andato in frantumi, e poi a terra sull'asfalto, davanti all'ingresso di un piccolo complesso residenziale, lungo un tratto non illuminato della Provinciale.