Video di esecuzioni e manuali per ordigni: arrestato baby jihadista

Era pronto a un attentato incendiario nella zona in cui vive. Per questo motivo la Polizia di Bergamo ha arrestato con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo un minore ritenuto un sostenitore del terrorismo jihadista. Il monitoraggio del giovane, cittadino italiano di origine straniera residente nel Bergamasco, è stato eseguito dagli agenti della Digos ed è iniziato dopo un processo di radicalizzazione e alla pubblicazione sui social di video di propaganda jihadista. Secondo gli investigatori era pronto a passare all'azione.

Il fermo, già convalidato in arresto dal gip dei minori di Brescia, è stato eseguito lo scorso 26 maggio dagli agenti della Digos di Bergamo e di Brescia e del Servizio per il Contrasto all'estremismo e al terrorismo esterno della Direzione centrale della Polizia, su disposizione della Procura per i minori di Brescia.

Stando alle indagini, svolte anche con i contribuiti del comparto Intelligence e delle forze di polizia straniere, ha fatto emergere l'appartenenza del minore a una rete di giovani internauti sostenitori del Daesh, presenti in diversi Paesi d'Europa e d'America, molti dei quali arrestati nelle scorse settimane.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di una mole di contenuti riconducibili allo Stato Islamico, tra cui video di esecuzioni e manuali sulle armi e al confezionamento di ordigni, che diffondeva anche sulla rete, esortando gli altri giovani internauti a passare all'azione.