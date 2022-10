Manager russo arrestato in Italia: "Aggirava il blocco al traffico di armi"

Le forze dell'ordine italiane hanno arrestato, su richiesta degli Stati Uniti, il manager russo Artem Uss, figlio del governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, Aleksander Uss. Secondo l'ambasciata russa in Italia, l'arresto è avvenuto nella giornata di lunedì scorso all'aeroporto di Milano Malpensa. Il figlio del funzionario risso è implicato in un caso di vendita illegale di tecnologie americane a compagnie di armamenti in Russia. "Entro 45 giorni - si legge nel post social dell'ambasciata - gli Stati Uniti sono tenuti a fornire alla giustizia italiana il fascicolo con la formulazione del capo di imputazione, che deve essere esaminato entro 6 mesi".

Il giorno prima, la giustizia americana aveva annunciato l'incriminazione di una dozzina di persone accusate di aver venduto tecnologie americane alla Russia, alcune delle quali - secondo Washington - sono usate nel conflitto in Ucraina. Il cittadino russo, che secondo il ministero della Giustizia americano è il figlio di Aleksandr Uss, governatore della regione di Krasnoyarsk, "non ha espresso lamentele sulle condizioni di detenzione", ha proseguito l'ambasciata, secondo cui "il consolato generale della Federazione Russa a Milano ha già tenuto due incontri con Artem Uss, mantiene un costante contatto con il suo avvocato italiano e intende continuare a seguire da vicino questa situazione".

Artem Uss è accusato, insieme ad altri quattro russi e due broker petroliferi venezuelani, di aver acquistato dagli Stati Uniti componenti elettronici destinati ad equipaggiare aerei, radar o missili, e di averli rivenduti a compagnie russe eludendo le sanzioni in vigore. Il sospetto è che questo gruppo abbia utilizzato la stessa società di copertura per spostare un'enorme quantità di petrolio verso la Russia e la Cina.