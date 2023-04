Artem Uss è arrivato in Russia: era fuggito dagli arresti domiciliari a Milano

Artem Uss è tornato in Russia. Si era staccato il braccialetto elettronico per evadere dagli arresti domiciliari. Poi è fuggito e ha fatto perdere le tracce di sé, alimentando uno scontro diplomatico tra Russia, Italia e Stati Uniti. Il figlio del governatore di Krasnoyarsk, in Siberia, Aleksandr Uss, che era evaso nei giorni scorsi dagli arresti domiciliari in Italia, ha fatto sapere di essere riuscito a rientrare nel suo Paese, stando a quanto scrive l'agenzia Ria Novosti.

"Sono in Russia! In questi pochi giorni particolarmente drammatici, persone forti e affidabili mi sono state accanto. Le ringrazio", ha affermato il fuggitivo. Poi l'accusa contro l'Italia. "Il tribunale italiano, sulla cui imparzialità inizialmente contavo, ha dimostrato la sua chiara parzialità politica. Purtroppo è anche pronto a piegarsi alle pressioni delle autorità statunitensi", ha aggiunto Artem. Nella situazione internazionale attuale, quando i cittadini russi sono oggetto di "giochi senza regole", il ritorno in patria, anche in un modo così "non standard", è una vittoria.

Uss e altri cinque russi sono stati accusati negli Usa di elusione delle sanzioni, riciclaggio di denaro, contrabbando di petrolio venezuelano e trasferimento di materiale duale. Il figlio del governatore è stato arrestato su mandato degli Usa lo scorso 17 ottobre all'aeroporto di Milano, da dove sarebbe partito per la Turchia. Uss rischiava infatti trent'anni di carcere: gli americani ne avevano chiesto l'estradizione e il tribunale italiano l'aveva da poco autorizzata. Ma l'uomo è riuscito a fuggire dai domiciliari da una abitazione di Milano. Fuga che è avvenuta probabilmente con la complicità dei servizi segreti russi.