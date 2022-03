Viene trafitto da una rondella mentre lavora il metallo: pensionato muore per un "favore"

Un operaio in pensione di 58 anni, Arturo Natoldi, ha perso la vita all'interno di un'azienda di Marano Vicentino, la Bomar Engineering, situata nella zona industriale. Secondo una prima ricostruzione Arturo Natoldi, 58enne in pensione residente in paese, ha perso la vita colpito da una rondella di metallo mentre stava lavorando su una fresatrice all’interno dei capannoni dell’azienda. La rondella lo ha colpito al torace e per l’uomo, purtroppo, non c’è stato scampo nonostante l’intervento dei sanitari del Suem 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Thiene e il personale Spisal dell’Ulss 7. La procura di Vicenza ha aperto un’inchiesta sulla tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì alla Bomar Engineering srl di Marano Vicentino.

Il tragico incidente è avvenuto verso le 17 di ieri nell’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di macchine e attrezzature per il distretto alimentare. A quanto risulta la vittima stava facendo una lavoro per conto proprio nella ditta del cognato. Non è ancora chiaro il tipo di lavorazione su cui era impegnato e nemmeno la dinamica della disgrazia. Il 58enne sarebbe stato infatti trovato dagli operai riverso a terra con il pezzo di metallo nel petto, ma più tardi rispetto al momento dell’infortunio mortale, che nessuno avrebbe visto.

Il caso è ora sotto indagine da parte della procura di Vicenza. Il pubblico ministero Barbara De Munari ha aperto un fascicolo mentre i tecnici dello Spisal stanno cercando di accertare come sia avvenuto il distacco della rondella dal macchinario, finito sotto sequestro. Tutta la comunità di Marano Vicentino è sotto choc per la tragica morte di Arturo Natoldi, che lascia la moglie e due figli.