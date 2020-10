La ricompensa di 1.000 euro per chi darà informazioni utili sulla morte di Arturo

C'è una ricompensa di mille euro per chi fornirà informazioni utili riguardanti il veicolo guidato dal pirata della strada che il 26 luglio scorso ha causato la morte, investendolo senza fermarsi a soccorrerlo, di un militare statunitense di soli 22 anni in servizio nella base di Sigonella. L'incidente è ancora avvolto nell'incertezza: non si è mai capito cosa sia successo, ma l'impatto non lasciò scampo all'uomo. E' quanto promosso dal Naval criminal investigate service (Ncis) che ha pubblicato l'appello sulla pagina Facebook di NasSigonella per sollecitare testimonianze sul decesso del marine californiano Arturo Rivera.

L'incidente costato la vita ad Arturo Rivera

I mille euro, è quel che si legge, nel volantino postato su Facebook, sono la ricompensa per "chiunque fornisca indicazioni in grado di identificare il veicolo coinvolto". Si può chiamare la centrale operativa della polizia municipale di Catania, che indaga sull'incidente coordinata dalla locale Procura, ma è possibile anche fare una segnalazione anonima scaricando l'app 'Ncis Tips' o sul sito internet www.ncis.navy.mil.

Il tragico incidente risale alla notte tra sabato e domenica 26 luglio scorso: Rivera, che era da otto mesi in servizio alla base militare di Sigonella, fu investito mortalmente sul lungomare della Plaia di Catania mentre, dopo essere uscito da una discoteca, si dirigeva verso la sua auto per tornare alla base.