L'asilo chiuso in provincia di Cosenza per la bimba positiva

Una bambina è risultata positiva al coronavirus a Mirto Crosia, in provincia di Cosenza. La notizia è stata comunicata via Facebook dal sindaco, Antonio Russo, che ha anche annunciato di aver disposto la chiusura dell'asilo frequentato dalla bambina. "Covid-19, certificato un nuovo caso a Crosia Mirto - scrive il primo cittadino -, si tratta di un minorenne, familiare stretto del caso individuato nei giorni scorsi e collegato ad un focolaio di Corigliano-Rossano. Assunte tutte le misure preventive. A partire dall'ordinanza di chiusura dell'asilo frequentato dalla bambina per finire alla verifica, tramite tampone molecolare, sugli altri piccoli studenti".

Poi il sindaco aggiunge: "Informate le famiglie affinché assumano tutte le stingenti misure anti-contagio e si pongano, insieme ai congiunti, in quarantena fiduciaria presso le loro abitazioni in attesa di nuove disposizioni".

"È giusto non procurare allarme e mantenere la calma - afferma il sindaco in una nota - perché se tutti rispettiamo le norme anti-contagio, dall'utilizzo delle mascherine per finire al distanziamento sociale e all'igiene personale, è difficile che il virus possa trasmettersi e innescare un focolaio. Certo, siamo in una situazione critica e di verifica. Nelle prossime ore, infatti, l'Asp di Cosenza procederà ad eseguire il tampone sui bambini e sul personale dell'asilo che è stato frequentato dalla bambina trovata positiva al Covid-19 e saranno adottate, ad esito del test, tutte le misure necessarie. Nel frattempo, però, sarà doveroso da parte delle famiglie che sono venute a contatto con il caso in essere e che sono già state tutte informate che si pongano in quarantena fiduciaria insieme a tutti i loro congiunti. È un atto di responsabilità civile nei confronti di tutta la comunità onde evitare l'insorgere di un focolaio che, a quel punto, potrebbe creare davvero una situazione difficilmente gestibile".