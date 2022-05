Dubbi sulla sicurezza dell'asilo de L'Aquila: l'indagine si allarga

Le auto potevano stare in quel parcheggio? La recinzione protettiva dell’area esterna dell’asilo era a norma? Non c’è solo l’auto piombata nel cortile della scuola dell’infanzia di Pile, piccola frazione dell’Aquila, dove è rimasto ucciso Tommaso D'Agostino (4 anni) e ne sono rimasi feriti altri cinque (di cui uno grave). C’è anche da capire se si sarebbe potuto fare qualcosa di più per tutelare quella zona, evitando che la Volkswagen Passat senza freni arrivasse proprio in mezzo ai bimbi intenti a giocare fra loro. Se ci dovesse essere stata qualche negligenza sotto il profilo della sicurezza della struttura scolastica e dell’area circostante, la Procura aquilana lo vuole scoprire. Ed è per questo che il pm ha dato mandato alla polizia di investigare anche su questo fronte, in un’indagine che, nelle prossime ore, potrebbe allargarsi e vedere nuovi nomi sul registro delle informazioni di reato.

La Squadra Mobile dell'Aquila sta passando sotto lo scanner documenti e relazioni tecniche che dovrebbero chiarire se le macchine potevano parcheggiare lì e se è a norma la recinzione nel giardino. L'immobile della scuola dell'infanzia, risalente almeno agli anni '80, è di proprietà del Comune dell'Aquila e avrebbe avuto un intervento dopo il sisma del 6 aprile 2009.

Ma non c’è solo il Comune, che, al piano terra, gestisce il nido (bambini da 0 a 3 anni). Nel seminterrato, dove è successa la tragedia, c'è la Materna (3-6 anni) la cui competenza è dell'Istituto comprensivo "Mazzini". Di conseguenza, anche i piani di sicurezza sono due e distinti: il parcheggio, non si sa se a norma, fa parte della struttura recintata con un muro di cemento e rete elettro saldata, il giardino è chiuso con una recinzione (sfondata dall’auto lasciata incustodita e partita inavvertitamente).

Intanto domani è attesa per l’interrogatorio di garanzia la 38enne di origini bulgare che conduceva la Passat. L’ha lasciata parcheggiata davanti all’asilo con a bordo il figlio 12enne, per andare a riprendere i suoi due gemellini di cinque anni. La donna è indagata per omicidio stradale. ”Sono sicura di aver lasciato la marcia inserita, il freno a mano non ricordo” avrebbe detto la donna. Tuttavia gli inquirenti ci vanno cauti anche sulle cause alla base dello spostamento dell’auto perché il freno a mano della macchina è elettronico e non è escluso, che possa averlo disinserito il figlio dodicenne rimasto in auto.