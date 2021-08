Assalto notturno al polo vaccinale: hard disk rubati e frigoriferi ribaltati

Incursione notturna tra lunedì e martedì nel centro vaccinale di Castiglione delle Stiviere, nel bresciano. Un gruppo di sconosciuti, non ancora identificati, si è introdotto nell'hub danneggiando i computer - da cui sono stati sottratti alcuni hard disk - e ribaltando i frigoriferi, che però non contenevano dosi di vaccino.

Dopo qualche ora di riordino e di accertamenti, il polo vaccinale è tornato operativo nella giornata mercoledì 18 agosto. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri: si prefigura l'ipotesi di un atto vandalico. "Sottolineiamo che le memorie (gli hard disk) non contengono dati personali degli utenti", fa sapere il gruppo Mantova Salus in una nota (che gestisce l'hub vaccinale e anche l'ospedale San Pellegrino di Castiglione), precisando inoltre che "nessuna dose di vaccino è stata sottratta né distrutta in quanto vengono consegnate dalla Asst di Mantova al polo esclusivamente le quantità necessarie per la singola giornata". Dopo quanto accaduto, assicura Mantova Salus, il servizio di videosorveglianza e presidio notturno della struttura verrano potenziati. "Ringraziamo di cuore le autorità e le centinaia di cittadini che in queste ore stanno testimoniando la loro vicinanza e solidarietà al personale sanitario e operativo", conclude la nota.

Il precedente: molotov contro hub vaccinale a Brescia

Lo scorso 4 aprile il centro vaccinale di via Morelli a Brescia era stato preso di mira, colpito da una bottiglia incendiaria. Qualche tempo dopo i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Brescia hanno arrestato due bresciani, entrambi apertamente "no vax", gravemente indiziati per essere i responsabili dell'attacco.