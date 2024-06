Assalto al caveau della Mondialpol: il blitz con la ruspa, poi gli spari e la fuga

Un commando armato ha assaltato il caveau della Mondialpol situato alla periferia di Sassari. I banditi sono riusciti a fare breccia sfondando il muro di sicurezza con un mezzo meccanico, poi hanno aperto il fuoco all'interno dello stabilimento per spaventare le guardie e scappare con i sacchi pieni di denaro. Per coprire la fuga i malviventi hanno incendiato diverse auto e sparato contro i carabinieri giunti sul posto.

L'assalto al caveau della Mondialpol di Sassari

Il blitz è iniziato intorno alle 20.30 di ieri, venerdì 28 giugno: un gruppo di almeno dieci persone, tutte con kalashnikov e vestiti con mimetiche e giubbotti anti-proiettili, sono riusciti a fare irruzione nell'istituto di vigilanza Mondialpol utilizzando il braccio di un escavatore. Dopo aver sfondato il muro i rapinatori hanno scavalcato la recinzione con una scala e sono entrati nella sede da dove hanno prelevato diversi sacchi di denaro, portati fuori sempre con la benna del mezzo meccanico e caricati su un furgone Fiat Ducato bianco, con cui poi si sono dati alla fuga in direzione Cagliari.

Non prima di avere sparato contro le guardie giurate per intimidirle: una di loro che si trovava nella garitta di sorveglianza si è salvata grazie ai vetri anti-proiettili. Mentre la rapina era in corso un'auto dei carabinieri ha raggiunto la sede Mondialpol e i banditi non hanno esitato a crivellare di colpi il mezzo, sparando ad altezza uomo e contro il motore per bloccare le forze dell'ordine. Anche in questo caso i due carabinieri si sono salvati perché il parabrezza ha retto all'impatto dei proiettili.

Dopo il colpo è scattato in tutto il nord della Sardegna il piano anti-rapina con posti blocco sulle principali strade del Sassarese e del Nuorese, e con l’elicottero dei carabinieri che per tutta la notte ha volteggiato sulla città. Si tratta della terza volta negli ultimi 10 anni in cui la sede della Mondialpol viene presa di mira.