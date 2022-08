Disordini nella notte in Val di Susa: No Tav incappucciati assaltano cantiere

Assalto nella notte da parte di alcuni attivisti del movimento No Tav al cantiere di San Didero, in Val di Susa, nel torinese dovrebbe sorgere il nuovo autoporto. L'azione di protesta è stata documentata sui social che fanno riferimento al movimento No Tav. I manifestanti avevano il volto coperto.

I manifestanti, come viene testimoniato dalle foto e dai video che sono stati condivisi sulla pagina facebook Notavinfo, hanno tentato di strappare parti del filo spinato che delimitano il cantiere. Sarebbero anche state lanciate pietre contro le forze dell'ordine. Per fermare i disordini le forze dell'ordine, presenti sul posto, hanno utilizzato gli idranti. "Questa sera al fortino fantasma di San Didero non si dormono sonno tranquilli - scrivono i No Tav sui social - dopo cori e battiture numerosi metri di filo spinato sono stati divelti! E per dare la 'buonanotte' si è concluso con una battitura e un'iniziativa per dimostrare la contrarietà alla cosiddetta "scuola di Tav"". Solo qualche ora prima in un altro post avevano annunciato "La lotta non va in vacanza.

Le reazioni

Mino Giachino, leader SìTav, ha sollecitato i partiti a essere chiari: "Non parlare della Tav in campagna elettorale è un errore grave. Crescita economica e lavoro non cadono dal cielo, ma dagli investimenti strategici come la Tav. I partiti e i candidati siano chiari contro le violenze dei No Tav. La Tav vuol dire lavoro, futuro, crescita economica e diminuzione del debito pubblico, oltre a diminuire inquinamento e traffico stradale".

"Così non si può più andare avanti, sull'alta velocità l'Italia è in grande ritardo", commenta Daniela Ruffino, deputata di Azione, "Lo Stato intervenga punendo duramente chi usa la violenza contro i suoi uomini e la costruzione di infrastrutture strategiche".

"Non ci sono più alibi: mentre c’è un’Italia che progetta, opera e lavora per il futuro, ne esiste un’altra che, con violenza, pensa di imporre la sua visione intollerante, sfruttando opacità e silenzi di una sinistra antistorica", commenta la senatrice della Lega Marzia Casolati, "Nei confronti di chi odia, di chi assalta andrebbe applicata la legge: come si può consentire ad un centro sociale come Askatasuna di continuare a tramare e prosperare impunemente? Sottovalutare questa cultura arrogante significa fiaccare la presenza dello Stato e scaricare gli abusi sulla collettività".