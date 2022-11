Assalto al portavalori con spari e auto in fiamme sulla carreggiata: ci sono feriti

Paura sulla strada statale 131, la principale arteria della Sardegna. Un furgone portavalori è stato assaltato e rapinato questa mattina sulla "Carlo Felice", nel nord ovest dell'isola, nel tratto tra il bivio per Thiesi e quello per Giave. Tutto è successo intorno alle 8.30.

Ferita anche una ragazza

In base alle prime informazioni la banda di malviventi, che avrebbe bloccato la carreggiata con due veicoli in fiamme, non ha esitato a estrarre le armi e sparare contro il mezzo. I banditi era da sei a dieci. Oltre alle due guardie giurate della ditta Mondialpol è stata ferita una ragazza, estranea alla rapina, colpita da un proiettile a un braccio. I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale di Sassari, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto è stato inviato personale dell'Anas per consentire al più presto la riapertura alla circolazione. Il traffico è rallentato con file chilometriche. La strada è stata blindata per permettere alle forze dell'ordine di raccogliere tutte le informazioni utili per dare la caccia al commando e verificare eventuali correlazioni con precedenti assalti simili. I malviventi sono scappati a bordo di due auto, successivamente trovate incendiate nella zona di Badde Salighes, in provincia di Nuoro, già in passato una via di fuga dopo colpi del genere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale. Numerosi posti di blocco nell'isola: è caccia al commando.

Il video dell'assalto al portavalori a Giave (Sassari)