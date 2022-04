Paura in autostrada, commando assalta portavalori: camion in fiamme e feriti

Auto incendiate, tir di traverso, spari e tre feriti. E' quanto accaduto intorno alle 7 di oggi, 29 aprile, sull'autostrada Bologna-Taranto nel tratto tra Molfetta e Bitonto dove una banda ha assaltato un portavalori. Il colpo è fallito, tre guardie giurate sono state picchiate ed è stato necessario il trasporto in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, è entrato in azione un commando composto da cinque persone. Hanno fermato il mezzo e aggredito i vigilantes. La banda non è però riuscita a portare a termine il colpo ed è fuggita. Per coprirsi le spalle sono stati incendiati tre suv e due autoarticolati, messi di traverso su entrambe le direzioni di marcia per sbarrare il passaggio alle forze dell'ordine. Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco, il 118, la polizia e il personale di Autostrade. Una volta spenti i roghi è stato necessario rimuovere i mezzi e il tratto dell'autostrada è rimasto chiuso.

Le guardie giurate non sarebbero gravi. Non è ancora chiaro se nell'assalto il commando sia riuscito a sottrarre loro anche le armi.