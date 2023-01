Assalta con una ruspa la casa del vicino, lui gli spara e lo uccide

Preso dalla rabbia dopo una lite un uomo ha preso una ruspa e ha provato a demolire la villetta del suo vicino, ma questi in risposta gli ha sparato uccidendolo. È finito in tragedia un alterco tra due persone ieri sera a a San Polo, frazione di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, un 59enne, a bordo di una ruspa, avrebbe divelto la porta dell'abitazione, danneggiando la volta della struttura. Il proprietario della villetta avrebbe reagito sparando contro l'aggressore: fermato dai carabinieri sarà ascoltato in giornata. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno fermato il motore della ruspa, rimasto acceso, e fatto uscire le persone dalla casa, che è stata valutata inagibile.