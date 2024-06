Si finge malato e in 3 anni lavora a scuola solo 9 giorni

In tre anni lavora solo 9 giorni, incassando però lo stipendio, e nel tempo "libero" fa il noleggiatore di auto in nero. Nei guai è finito un operatore scolastico Ata di Pordenone e con lui cinque medici, che gli avrebbero fornito i falsi certificati.

È stata la guardia di finanza a condurre l'indagine e scoprire il presunto caso di assenteismo. L'uomo in tre anni ha lavorato in tre istituti diversi, ma il modus operandi era sempre lo stesso: dopo aver risposto alla chiamata dell'istituto scolastico come Ata, si presentava in segreteria, firmava il contratto di lavoro e dopo 3 giorni di servizio ritornava al paese d'origine, nella provincia di Reggio Calabria inviando falsi certificati medici, emessi da professionisti compiacenti. Secondo l'accusa l'uomo aveva anche avviato l'attività di broker nel noleggio auto a lungo termine, spostandosi in Italia e all'estero.

Lo stratagemma era remunerativo: niente visita fiscale, i certificati gli permettevano anche di percepire il 100% della retribuzione, continuava ad accumulare punteggio per l'avanzamento in graduatoria.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, le fiamme gialle hanno sequestrato documenti che proverebbero il doppio lavoro svolto e 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività esercitata.