Assolto il gioielliere che sparò e uccise due rapinatori

"Il fatto non costituisce reato", con questa motivazione la prima sezione penale del Tribunale di Napoli ha assolto il gioielliere che, il 7 ottobre 2015 a Ercolano (Napoli), uccise due rapinatori. Il caso scatenò un mare di polemiche dopo che il segretario della Lega Matteo Salvini si schierò con l'imputato scrivendo sui social: "Io sto con il gioielliere".

Giuseppe Castaldo sparò con una pistola legalmente detenuta e uccise sul colpo Luigi Tedeschi e Bruno Petrone (entrambi con precedenti) per legittima difesa, ha dichiarato nel corso dell'udienza l'avvocato dell'imputato chiedendo l'assoluzione. Il gioielliere era finito sotto processo per eccesso di legittima difesa, dopo aver sparato ai due rapinatori che in sella ad uno scooter gli avevano puntato contro una pistola finta (senza tappo rosso) ordinandogli di consegnargli il denaro appena prelevato in banca: cinquemila euro. Condannati un anno dopo a 6 anni di reclusione gli altri quattro membri della banda.