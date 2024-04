Assolto il ristoratore che uccise un ladro durante una rapina: "Ho sofferto ma sono felice"

Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano (Lodi) che il 10 marzo 2017 uccise un ladro sorpreso di notte nel cortile della sua trattoria, è stato assolto anche in Appello dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Per i giudici "il fatto non costituisce reato". Quella notte l'oste sentì il rumore della saracinesca del locale - che si trova proprio sotto casa sua - e scese giù, sorprendendo i ladri sul fatto. Nel corso di una colluttazione con uno di loro, Cattaneo sparò con il suo fucile - regolarmente detenuto - e colpì a morte Petre Ungureanu, 32enne romeno che era entrato nell'osteria insieme ad altri complici per rubare sigarette e soldi. Il ristoratore avrebbe esploso un solo colpo, rivelatosi poi fatale.

Le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni. La pg Maria Vittoria Mazza aveva chiesto la condanna a tre anni per "l'eccesso colposo" da parte dell'imputato che invece è stato assolto con formula piena. "Ho sofferto tanto, ma ora sono felice e commosso" ha detto l'oste dopo la lettura della sentenza. "Ne ho sempre avuta tanta di paura, ma non ho mai mollato e ho sempre reagito, sono contento. Ho rivissuto attimo per attimo tutti quei passaggi che si sono susseguiti quella notte e adesso non ho più parole perché mi sento commosso".