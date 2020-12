''In Paradiso non c'è spazio per gli astemi'': l'omelia diventa virale

Durante la messa di Natale, Don Pietro Cesena ha invitato i fedeli a bere in abbondanza: il filmato ha immediatamente fatto il giro del web

"In Paradiso gli astemi non potranno venire". È diventata un cult in pochissimo tempo l'omelia di Don Pietro Cesena.

Durante la messa di Natale della parrocchia Santi Angeli Custodi Piacenza, il sacerdote ha concluso la celebrazione con un invito ai fedeli: "Vi invito a mangiare bene, a mangiare tutto, a bere con abbondanza. Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna. In paradiso, fratelli miei, gli astemi non potranno venire, perché si beve il vino!", dice tra i sorrisi e gli applausi dei presenti.

Il video, come era facile immaginare, sta facendo il giro dei social rimbalzando di bacheca in bacheca.