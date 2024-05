Spiava le atlete negli spogliatoi con una telecamera nascosta nelle merendine: allenatore nei guai

Giovani pallavoliste filmate negli spogliatoi con una telecamera nascosta in una confezione di merendine. A riservare attenzioni morbose alle giovani era il loro allenatore. I fatti risalgono al mese di febbraio in Toscana. Non è stata resa nota la società, ma il tribunale federale della Federazione italiana pallavolo (Fipav) ha inflitto all'uomo la squalifica di 6 anni.

Le giocatrici (maggiorenni) hanno scoperto la telecamera nella confezione di dolcetti vicino al termosifone: era avvolta da carta igienica e accesa. Così hanno allertato le forze dell'ordine. Il tecnico ha fornito versioni discordanti: prima ha parlato di un furto, poi ha detto che era stata lasciata nello spogliatoio "per la ricarica". Secondo il tribunale, "anche se non vi è prova che le immagini siano state diffuse, l'atto compiuto dall'incolpato ha una grave valenza disciplinare. I principi contenuti nel codice etico sono violati con la conseguente gravissima lesione all'intero mondo della pallavolo, alla sua credibilità e trasparenza". E ancora "nella determinazione della sanzione va comunque considerato il comportamento processuale dell'incolpato che si è dichiarato pentito di quanto commesso".