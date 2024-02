Molotov contro il consolato Usa: la rivendicazione in un video

La rivendicazione delle molotov contro il consolato Usa di Firenze, vera o presunta che sia, è arrivata alla redazione di FirenzeToday con un link che rimanda a un canale Telegram: qua un video di poco meno di due minuti che annuncia l’azione per l’indomani, nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio. Il video, già nelle mani degli inquirenti, è in arabo e sottotitolato in italiano. In realtà la voce è distorta e praticamente incomprensibile, quindi non si può sapere se la versione "originale" e quella tradotta coincidano.

In ogni caso si fa riferimento ad Hamas: "Dopo mesi di preparazione sono iniziate le nostre operazioni in Europa, a partire dall’Italia. È già decisa la lista dei primi 50 obiettivi sionisti in Italia da colpire". Poi il video prosegue mostrando le immagini di siti che riportano la notizia dell’attacco al consolato. "Si è conclusa la prima 'operazione' di avvertimento che dà il via al resto delle operazioni".

Il video messaggio si conclude mostrando l’uomo che sta parlando con volto travisato che lancia un ultimo avvertimento rivolto a "il governo israeliano e italiano, per l’Unione europea e tutti i governi sionisti in Europa e nel mondo. Sappiate che per ogni civile palestinese ucciso si crea un nuovo combattente di Hamas nel mondo".

Nella tarda mattinata del 2 febbraio 2024 sullo stesso canale, è apparso un secondo messaggio in cui non si fa riferimento però a quanto accaduto al consolato di lungarno Vespucci: "La propaganda occidentale, serva degli Usa e Israele, vuol far credere alla popolazione che lo stato occupante dal 1948 la Palestina contro tutte le leggi internazionali e le risoluzioni dell’Onu siano le vittime. Mentre gli oltre 10mila bambini palestinesi massacrati in 100 giorni dai bombardamenti israeliani siano i terroristi".

Dalle rivendicazioni ai fatti: le telecamere di sorveglianza nei pressi del consolato americano di Firenze hanno ripreso un giovane ritenuto l'autore del lancio delle molotov. Secondo quanto stanno ricostruendo i carabinieri coordinati dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli della Dea fiorentina, indossava una felpa nera e avrebbe agito a volto scoperto.