Attacco hacker al Comune, pubblicati dati rubati: dai documenti d'identità ai numeri di telefono

Attacco hacker al sito del Comune di Palermo, che è stato bloccato ma ora è tornato online. Intanto però sono stati rubati file con dati sensibili. La minaccia arriva da Vice Society, la gang di hacker autrice dell'attacco al sistema dell'amministrazione, che aveva lanciato un countdown nei giorni scorsi. Il gruppo ha, infatti, immesso nel dark web decine e decine di file contenenti dati sensibili. Ma non è tutto. "E' stata pubblicata la prima parte delle informazioni gentilmente condivise con voi dai rappresentanti di questa società. Ce ne saranno altre domani", ha scritto il gruppo nella giornata di ieri, annunciando dunque il rilascio di altre informazioni.

Quali sono i dati rubati

Alcuni atti, in realtà, erano comunque già pubblici in virtù delle leggi sulla trasparenza dell'attività amministrativa, molti altri evidentemente no. C'è di tutto nella lunga lista rilasciata dai criminali informatici: relazioni su riscossioni di imposte e tasse, lavorazioni degli stipendi, accrediti al servizio di tesoreria del Comune di multe pagate dai cittadini con nomi e cognomi, ingiunzioni di pagamento, anche in questo caso, con i riferimenti anagrafici dei coinvolti, documenti d'identità di dipendenti Sispi, elenchi del personale coi numeri di telefono segnati accanto. Ma ci sono ancora note interne del comando della polizia municipale, verbali su riunioni di servizio, schede di valutazione di ausiliari dell'Amat. L'elenco è veramente sterminato e contiene anche delle lettere private.