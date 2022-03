Attacco hacker alla rete di Trenitalia e FS

I sistemi di Trenitalia e Ferrovie dello Stato sono finiti nel mirino degli hacker. La società di trasporti fa sapere che "da questa mattina (23 marzo, ndr.) sulla rete informatica aziendale sono stati rilevati elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un'infezione da cryptolocker", cioè un attacco hacker che blocca i sistemi informatici con lo scopo di estorcere un riscatto. Mentre si portano avanti le verifiche per comprendere quanto accaduto, è momentaneamente bloccata la vendita dei biglietti sia nelle biglietterie fisiche sia nei self service nelle stazioni. Regolare, invece, l'acquisto dei biglietti dal sito web della società.

Anche la prenotazione dei servizi delle Sale blu di Rfi potrebbe non avvenire con la consueta regolarità. FS raccomanda ai passeggeri a bordo treno di presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto, senza subire un sovrapprezzo. Infatti, le problematiche registrate non impattano sulla circolazione ferroviaria che procede con regolarità. Secondo quanto riferito all'ANSA da fonti qualificate, l'attacco sarebbe in corso da questa mattina e starebbero provocando diversi problemi in alcune stazioni ferroviarie.