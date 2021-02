Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, le salme accolte da Draghi: domani i funerali di Stato

E' atterratto intorno alle 23.30 a Ciampino l'aereo di Stato con a bordo i feretri dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo due giorni fa. Ad attendere i feretri il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

Mustapha Milambo, autista del Programma alimentare mondiale, la terza vittima dell'attacco, è stato sepolto ieri nella Repubblica democratica del Congo. Per 16 anni ha prestato servizio come autista del Programma alimentare mondiale (Pam) "com impegno, dedizione e coraggio. Ci mancherà tanto a tutti. Per favore ricordare la sua famiglia e i suoi amici nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere": questo il messaggio su Twitter del direttore esecutivo del Pam, David Beasley.

Oggi le autopsie sui corpi di Attanasio e Iacovacci

Oggi dovrebbero essere svolte le autopsie sui corpi dei nostri connazionali. Sono invece previsti per giovedì mattina a Roma i funerali di Stato. Le esequie si terranno nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Successivamente le salme saranno trasferite nei Comuni di residenza, Limbiate (Monza-Brianza) per Attanasio e Sonnino (Latina) per Iacovacci.

La vedova e le tre figlie di Luca Attanasio dovrebbero arrivare in Italia in giornata. Secondo quanto reso noto dal sindaco di Limbiate, Antonio Domenico Romeo. Attanasio era sposato da alcuni anni con Zakia Seddiki e dal matrimonio era nata una bimba di quasi 4 anni e due gemelline di poco più di due anni e mezzo.

L'ambasciatore in Congo Luca Attanasio "non era assolutamente preoccupato"

L'ambasciatore in Congo Luca Attanasio "non era assolutamente preoccupato. Ci ha spiegato la sua missione, ci ha detto quali erano gli obiettivi": così ha spiegato all'ANSA il padre Salvatore, attonito per la morte in un agguato del figlio. "In trenta secondi sono passati i ricordi di una vita, ci è crollato il mondo addosso. Sono cose ingiuste, che non devono accadere. Per noi la vita è finita".

Il Comune di Sonnino, in provincia di Latina, vorrebbe intitolare la locale caserma dei carabinieri alla memoria di Vittorio Iacovacci.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio terrà oggi alle 9 nell'Aula della Camera e alle 10.45 nell'Aula del Senato un'informativa urgente sull'uccisione del ambasciatore italiano in Congo.