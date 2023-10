Esplode auto con alla guida un finanziere, era una bomba: il video

Aveva piazzato una bomba sotto la macchina di un finanziere che poi è esplosa. Per questo, un cinquantenne di San Severo, in provincia di Foggia, è indagato per il tentato omicidio di un ufficiale superiore della Guardia di Finanza in servizio a Napoli, con l’aggravante della premeditazione, e per aver confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato. L'attentato è andato in scena a Bacoli.

Che cosa era successo: il video dell'attentato

Come riporta FoggiaToday, tutto comincia il 21 marzo 2023 a Bacoli, in provincia di Napoli, dopo un grave attentato subito dal finanziere: l'ordigno era stato posizionato nella sua auto ed è esploso mentre lui si trovava alla guida. L'uomo è uscito illeso dal mezzo, nonostante la violenta deflagrazione che ha distrutto l'auto in pochi minuti, come si vede dal video sottostante. Alcuni detriti sono stati trovati anche a 60 metri dal luogo dell'esplosione.

Oltre all’arresto del presunto colpevole da parte dei militari del Nucleo Investigativo di Napoli, sempre su delega della Procura della Repubblica del capoluogo campano, sono state eseguite alcune perquisizioni domiciliari per capire di più sull'accaduto e individuare potenziali mandanti del gesto.

