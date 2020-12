L'audio che accusa (senza prove) Conte: "Ha violato il coprifuoco con Olivia Paladino il 31 ottobre"

Un audio pubblicato ieri sera dal sito Dagospia accusa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino di aver violato il coprifuoco la sera del 31 ottobre scorso per andare a mangiare all'enoteca "Achilli in Parlamento" in via dei Prefetti. È bene sottolineare che si tratta proprio di un messaggio audio, ovvero del racconto di una persona anonima che non fornisce alcuna prova riguardo quello che afferma. Nemmeno una foto sfocata o qualcosa del genere.

E infatti una nota di Palazzo Chigi ieri ha definito "false", "destituite di ogni fondamento" e "a carattere gravemente diffamatorio" le accuse contenute nella comunicazione audio: "Si precisa che l’ultima volta che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha cenato nel ristorante indicato dalla presunta testimone risale alla fine di settembre. Anche le altre notizie riferite nella comunicazione audio sono completamente false e diffamatorie. E’ falso che la sera del 31 ottobre la scorta del Presidente Conte stazionasse davanti al detto ristorante ed è falso che l’auto del Presidente Conte sia un’Audi elettrica". Ciò nonostante, scrive oggi il Corriere della Sera, Fratelli d'Italia - che nell'ottobre scorso aveva presentato la denuncia su Paladino "aiutata" dalla scorta a scappare a Filippo Roma che ha fatto aprire alla procura di Roma un'indagine per peculato (ieri gli atti sono stati inviati al tribunale dei ministri) - sta valutando se presentare una denuncia. Nell'audio si sostiene:

Una mia amica che abita lì vicino cercando parcheggio per parcheggiare il suo Twizy (che ha bisogno della colonnina per essere ricaricato) ha visto che nel posto che lei di solito utilizza perché abita lì vicino, c’era la macchina del nostro Presidente Conte. A quel punto, insospettita dal fatto che la macchina si trovasse lì a quell’ora, essendo vicina a questa enoteca famosa e conoscendo il proprietario di questa enoteca, è entrata, ha visto la proprietaria e appena ha visto la proprietaria questa le ha detto di andarsene via, e lei ha detto: come devo andarmene via? Ma tu devi essere chiusa perché a quest’ora il tuo locale dev’essere chiuso o comunque funzionare solo per l’asporto, chi c’è dentro che non devo vedere?

Mentre discuteva con la proprietaria ha visto la fidanzata del nostro Presidente Conte uscire dalla stanza dove stava mangiando e recarsi in bagno. Subito dopo questa scena e stata re-intimata a uscire e come se non bastasse sono arrivate le persone della scorta di Conte che l’hanno messa alla porta.