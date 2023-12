La maledizione dei Rancilio: Fiorenza massacrata in casa, Augusto rapito e ucciso

La donna trovata senza vita nella suo appartamento di Milano è la 73enne Fiorenza Rancilio. La nota ereditiera sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa: nella notte i carabinieri hanno fermato il figlio Guido, di 35 anni, il principale sospettato del delitto. Un omicidio consumatosi in una famiglia già colpita in passato da un'enorme tragedia. Fiorenza è infatti la sorella di Augusto Rancilio, il ragazzo rapito nel 1978 dall'Anonima sequestri e mai più ritrovato. L'anziana, che gestiva il patrimonio immobiliare della famiglia, era anche presidente della fondazione intitolata alla memoria del fratello.

Il rapimento di Augusto risale al 2 ottobre del 1978. Il giovane architetto, che all'epoca aveva 26 anni, venne fatto prigioniero dall'Anonima sequestri a Cesano Boscone, in provincia di Milano, mentre si trovava insieme al padre. I due finirono nell'imboscata messa in atto da un commando di otto persone nei pressi di uno dei cantieri gestiti da papà Gervaso: in pochi istanti il ragazzo venne caricato in un furgone e da quel momento, di lui, non si seppe più nulla.

Il padre chiarì fin da subito che era impossibilitato a pagare il riscatto richiesto per Augusto, interrompendo le trattative con i rapitori. Soltanto un decennio dopo arrivò la svolta sul caso, quando il boss calabrese Saverio Morabito iniziò a collaborare con la magistratura. Nelle sue confessioni Morabito spiegò i collegamenti tra i gruppi mafiosi siciliani e la 'ndrangheta calabrese, rivelando omicidi sequestri e rapine attuati sul territorio per decenni e consentendo alle forze dell'ordine di arrestare diversi esponenti della banda. Secondo la sua ricostruzione, Augusto venne ucciso durante un tentativo di fuga, ma i resti del suo corpo non vennero mai trovati.

