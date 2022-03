Aumentano i casi di Covid nelle carceri

Il Covid-19 è nelle carceri d'Italia. Negli istituti penitenziari italiani, i casi di coronavirus sono in leggero aumento. Secondo gli ultimi dati settimanali del ministero della Giustizia, pubblicati il 22 marzo, su un totale di 53.910 detenuti, 1.341 sono positivi. A questi numeri, bisogna aggiungere il dato relativo al personale del corpo di Polizia Penitenziaria: dei 36.939 agenti, 1.248 sono risultati positivi. La variante Omicron ha portato a un’impennata dei contagi anche negli istituti di pena italiani, dove gran parte della popolazione detenuta non ha ancora ricevuto la terza dose del vaccino.

Non fanno eccezione gli istituti penitenziari della Puglia e della Basilicata, dove si registra un aumento di casi di Covid-19. In base all'ultimo rilevamento dell'amministrazione penitenziaria, riportato dall'agenzia Dire, sono 101 i detenuti contagiati (+16 rispetto a una settimana fa) a cui vanno aggiunti 94 casi tra il personale.

In Puglia è Brindisi il carcere con più detenuti contagiati, con 17 casi, seguito da Taranto con 15, Turi con 11 più uno trattato all'esterno della casa circondariale, Foggia con 7. In ciascuno degli istituti di pena a Lecce, San Severo, Lucera e Bari, vi sono stati 3 casi mentre 2 ve ne sono a Trani. In Basilicata ci sono 23 detenuti contagiati a Matera, uno a Melfi e 12 a Potenza.

Come evidenziato dai dati del ministero della Giustizia, aumenta il numero dei positivi degli agenti di Polizia Penitenziaria. A Taranto si contano 8 contagiati, a Bari 13 agenti contagiatii, 11 a Brindisi, 34 a Lecce, 8 a Lucera e 5 a Trani. Negli istituti lucani invece si registrano 6 casi a Matera, 2 a Melfi e 9 a Potenza.

L'incremento dei contagi riflette un problema cronico degli istituti penitenziari italiani. Come denunciato dall'Associazione Antigone in più occasioni, insieme all’emergenza sanitaria c’è sempre quella relativa al sovraffollamento. La popolazione detenuta è di circa 54mila reclusi, a fronte di una capienza ufficiale di 50mila posti. Ma lo spazio, sottolinea Antigone, è inferiore rispetto a quella effettiva a causa della chiusura o di ristrutturazione di alcuni reparti.