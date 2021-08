Prende fuoco il vestito mentre cucina: è morta Aurelia Rita del Gaudio

La nota magistrata 72enne, in pensione da qualche anno, ha perso la vita per le conseguenze di un tragico incidente domestico

Un drammatico incidente domestico le è costato la vita. Aurelia Rita del Gaudio, nota magistrata 72enne in pensione da qualche anno, è morta dopo che l'abito che indossava ha preso fuoco mentre cucinava. è successo nella sua casa di Bologna, in zona giardini Margherita.

I fatti risalgono a domenica scorsa, anche se solo oggi la notizia trova spazio sui quotidiani locali. Nonostante l’intervento immediato del marito (anche lui ferito) era rimasta ustionata su gran parte del corpo. Quando ha visto le fiamme, il marito le si è gettato addosso, ha cercato di fare di tutto pur di spegnere le lingue di fuoco. Poi sono arrivati i vigili del fuoco per mettere l’intero appartamento in sicurezza.

Ricoverata d’urgenza e in condizioni già critiche all’ospedale Bufalino, il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 agosto, proprio per le conseguenze delle gravi ustioni. Nel corso della sua lunga carriera era stata, tre le altre cose, anche presidente aggiunto dell’ufficio gip di Bologna, aveva lavorato al tribunale di Brescia, ed era stata presidente della Collegio Penale del Tribunale di Bergamo. In lutto anche il mondo del volontariato, dove Aurelia Rita del Gaudio era molto attiva.