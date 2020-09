Aurelio Visalli non è morto per annegamento: i risultati dell'autopsia

Domani o dopodomani l'ultimo saluto nel duomo di Milazzo. Dopo l'autopsia effettuata dal medico legale nominato dalla procura di Barcellona, Elvira Ventura Spagnolo (la famiglia ha nominato come consulente di parte Alessio Asmundo), la salma di Aurelio Visalli verrà restituita ai familiari.

Aurelio Visalli è morto da eroe

Aurelio Visalli, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, è caduto da eroe. Sfidando onde altissime, per provare a raggiungere il quindicenne che stava per annegare: non è morto per annegamento, ma travolto da un'onda . Questo dice l'autopsia effettuata ieri pomeriggio sul corpo del 40enne sottoufficiale della guardia costiera, deceduto la mattina del 26 settembre durante le operazioni di salvataggio di due ragazzini nel mare in burrasca.

Le analisi sono state condotte dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo. Che cosa hanno scoperto? Visalli ha subito un forte shock traumatico che gli ha causato una grave lesione alla colonna vertebrale. A causarlo con molta probabilità la furia delle onde del mare in tempesta. La morte è sopraggiunta dopo pochi attimi.

Le indagini in corso devono stabilire con certezza la verità ed attribuire eventuali colpe. Ieri l'avvocato Calderone ha presentato, per conto dei familiari, una corposa memoria sull’accaduto. La famiglia della vittima ha dubbi sulle procedure e i mezzi in dotazione agli uomini che hanno effettuato l'intervento.

In passato Visalli a Lampedusa, aveva salvato migranti; in Sardegna dei bagnanti. "Una figura di uomo esemplare", dice a Repubblica l'avvocato Sebastiano Campanella, che assiste la famiglia in questa drammatica vicenda. "L'autopsia ha offerto dati importanti, ma siamo ancora all'inizio di un percorso, vogliamo che si faccia piena luce su questa vicenda, soprattutto sulla gestione dell'operazione di salvataggio".