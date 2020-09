"La donna che ha aggredito Salvini ha avuto un passato violento"

"Quella signora ha avuto un passato dedito alla criminalità, poi sembrava almeno che ne fosse uscita; adesso lavora per il Comune di Pontassieve, è mediatrice culturale assunta in Comune": a dirlo è la candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi, e si riferisce ad Auriane Fatuma Bindela, la trentenne di origine congolese che ieri ha aggredito Matteo Salvini a Pontassieve strappandogli la camicia e il rosario.

Ceccardi ha parlato a Mattino Cinque su Canale 5 e durante la trasmissione ha aggiunto che "a quanto pare non si è redenta dalla sua violenza, che ha dimostrato di avere in passato". Auriane Fatuma Bindela è nata in Congo il 18 ottobre 1990 e vive da molti anni a Pontassieve, dove da gennaio 2020 è impegnata nel servizio civile per il Comune nel progetto «La scuola, l’ambiente e la comunicazione istituzionale». In realtà molte fonti hanno scritto tra ieri e oggi che la donna è incensurata e non si capisce quindi a cosa si riferisca la candidata alla Regione Toscana.

Intanto lei ha parlato con l'AdnKronos dell'accaduto: "Non dico niente dell'aggressione, sto facendo altro e non voglio parlare. Non sono obbligata e non me la sento di dire niente". E poi: "Non sono obbligata a parlare con voi, vero? - dice -. Sto facendo altro adesso e non voglio commentare. Non me la sento di dire niente". Si è pentita? "Mi dispiace...", ha detto prima di riagganciare.