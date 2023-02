Autista di bus trovato morto in un pullman da un collega

Quando il suo collega l'ha trovato, ormai non c'era già più nulla da fare. Dramma martedì sera a Paullo (Milano), dove un uomo di 49 anni - conducente di autobus - è stato trovato morto in un pullman all'interno del deposito. L'allarme è scattato alle 19.30, quando un altro autista è rientrato e ha fatto la tragica scoperta.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi di un'ambulanza e un'automedica del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, non ci sono dubbi che si sia trattato di un gesto volontario. L'uomo avrebbe lasciato anche un biglietto per spiegare le sue ragioni.