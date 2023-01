Arrestato autista di scuolabus accusato di molestare minori

Un autista di scuolabus di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Lecce per aver molestato almeno sei studenti, tutti minori. Stando a quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Lecce, l'uomo era autista di un mezzo privato, conosciuto in paese, un comune del basso Salento.

È stato il genitore di uno degli studenti a chiedere l'intervento dei carabinieri lo scorso anno, dopo essersi accorto di strani messaggi sul cellulare del figlio. Da lì i militari hanno scoperto una sorta di vita parallela dell'uomo, accanto ai servizi di trasporto, l'adescamento degli adolescenti e gli incontri di nascosto con loro. Alcuni di loro sono stati ascoltati, con le cautele del caso. In queste ore la svolta: l'uomo si trova ai domiciliari.