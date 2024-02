Con l'auto vola da un dirupo e piomba su una casa, ma si salva

Ha perso il controllo della sua auto, volando giù da un dirubo per sette metri per poi schiantarsi contro una casa. Il veicolo ha preso fuoco, ma il conducente è riuscito a uscire dal finestrino prima che le fiamme lo travolgessero. È vivo per miracolo un 23enne di Massa Lubrense, vicino Napoli.

L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino di sabato 3 febbraio nei pressi di Sant'Agnello, lungo la Costiera sorrentina. Il giovane era a bordo della sua Renault Clio quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto. Dopo essersi schiantato contro il bordo della carreggiata, il veicolo si è ribaltato ed è caduto lungo un dirupo, per finire la corsa contro una casa. A quel punto l'auto ha preso fuoco, ma il giovane, rimasto cosciente, è riuscito a uscire dal finestrino e a chiamare i soccorsi.

È stato ricoverato all’ospedale di Maresca di Torre del Greco in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

