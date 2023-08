Viaggia per dieci chilometri contromano in autostrada: tragedia sfiorata

Ha percorso oltre dieci chilometri contromano sulla Palermo-Mazara, sfrecciando accanto alle altre macchine, prima di essere raggiunta dalla polizia stradale che è riuscita ad evitare la tragedia. E' successo alle prime luci dell'alba di oggi sull'A29. La donna, una 55enne, oltre al fermo amministrativo della sua Renault Clio, ha ricevuto una multa che va dai 2.700 ai 10.900 euro. L'episodio viene segnalato in Prefettura per la revoca della patente. In caso di reiterazione è prevista anche la confisca del mezzo.

Erano le 5.15 quando sono arrivate diverse telefonate di persone allarmate. "Attenzione, mi sono ritrovato un'auto contromano che mi è passata accanto nella corsia di sorpasso all'altezza di Isola delle Femmine", ha raccontato a PalermoToday una di queste. In pochi minuti le pattuglie della Polstrada di Palermo hanno raggiunto la donna non lontano dall'aeroporto Falcone-Borsellino cercando di arrestare la sua corsa senza mettere a repentaglio l'incolumità degli altri automobilisti.

La 55enne è stata finalmente fermata al chilometro 11+300, nella carreggiata Mazara-Palermo che lei però stava percorrendo in direzione Trapani. I successivi controlli hanno consentito di accertare le condizioni in cui si trovava l'automobilista che non aveva bevuto né assunto sostanze stupefacenti. Si trattava di una lavoratrice che, dopo il turno di notte, era partita da Palermo e stava facendo rientro a casa e, probabilmente per una distrazione, non si era accorta di avere imboccato l'autostrada contromano.

Poco più di una settimana fa è stato registrato un episodio simile sulla Cassia bis, a Roma, che ha avuto però un epilogo diverso. Un uomo alla guida di una Fiat Punto di colore blu avrebbe percorso svariati chilometri contromano senza rendersi conto di ciò che stava accadendo. In quell'occasione, però, tre automobilisti che percorrevano la strada nella direzione corretta non sono riusciti a evitare l'impatto. Il bilancio è di quattro mezzi coinvolti e cinque persone ferite.