Auto esplosa in tangenziale: "Troppe domande oggi ci tormentano"

A pochi giorni dall'incidente in tangenziale la famiglia di Fulvio Falace, il ricercatore rimasto ferito nell'incendio durante il quale è morta la docente Maria Vittoria Prati, rompe il silenzio. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul profilo Facebook del ragazzo, che attualmente è in coma, i suoi cari chiedono giustizia.

Venerdì pomeriggio sulla tangenziale di Napoli è esplosa un'auto in transito

"Venerdì pomeriggio sulla tangenziale di Napoli è esplosa un'auto in transito - si legge nella nota - Una notizia ripresa presto da tutti i media locali e nazionali per la gravità dell'incidente. In quella macchina c'erano due persone, una di queste era Fulvio. 25 anni, laureando alla Magistrale di Ingegneria Meccanica, una vita piena di sogni, l'ambizione di lavorare in Ferrari: oggi Fulvio è in coma farmacologico, intubato, con ustioni di terzo grado in gran parte del corpo e con i bronchi occlusi. La ricercatrice che era con lui, invece, è deceduta".

Fulvio, durante il suo tirocinio curriculare, era in un'auto prototipo di un progetto del CNR denominato "LIFE-SAVE - Make your car a solar hybrid" che ha l'obiettivo di convertire le auto tradizionali in modelli ibridi-solari,uno spin-off dell'Università di Salerno, portato avanti da quattro partner italiani. È giusto che la tecnologia progredisca e vada avanti, non vogliamo però che un ragazzo pieno di sogni possa diventare un martire dell'innovazione. Fulvio è vittima di un test fallimentare che cambierà per sempre la sua vita e quella della nostra famiglia. E troppe domande oggi ci tormentano".

Morta dopo 4 giorni di agonia Maria Vittoria Prati

La 66enne Maria Vittoria Prati si è arresa, dopo 4 giorni di straziante agonia, alle gravissime ustioni riportate su tutto il corpo: quando la macchina ad alimentazione ibrida (gasolio più energia da un pannello solare) è esplosa e le fiamme hanno avvolto il veicolo, Maria Vittoria non è riuscita a muoversi, rimanendo prigioniera del fuoco. L'hanno tirata fuor dall'abitacolo i soccorritori, all’ospedale Cardarelli, nel reparto grandi ustionati, hanno cercato di fare il possibile, ma per l'ingegnere, tra le menti più brillanti del Cnr, non c'è stato scampo. Era sposata con uno stimato professore di Ingegneria chimica della Federico II di Napoli, Fabio Murena. Anche lui chiede verità e giustizia.

La procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per appurare le cause della tragedia. In primis, deve essere chiarito cosa abbia provocato l'esplosione. Si è parlato di due non meglio specificate "bombole" a bordo dell’auto, ma non ci sono certezze. Il prototipo aveva già viaggiato senza dare problemi. Fino al momento dell'esplosione che ha spezzato la vita di Prati e ferito gravemente Falace.

