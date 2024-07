Auto sbanda e viene infilzata in pieno dal guardrail: ancora una tragedia sfiorata

Illeso, "per miracolo". E fortunatamente non c'erano altri passeggeri a bordo. Martedì pomeriggio i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla strada statale 133 bis, vicino al bivio per la Valle dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Un'auto era stata interamente trafitta dal guardrail. Tragedia sfiorata, come mostrano le immagini.

La squadra dei vigili del fuoco ha impiegato oltre un’ora per mettere in sicurezza l’area e liberare la strada. Sono intervenuti anche 118, carabinieri, Anas e polizia locale di Santa Teresa. L'uomo che era alla guida se l'è cavata senza un graffio.

I guardrail su moltissime arterie stradali italiane continuano a essere molto pericolosi e le notizie di auto "squarciate" dalle protezioni affollano le cronache locali. Ma da cosa dipende? E soprattutto: cosa si sta facendo, in concreto, sul fronte delle manutenzioni per arginare queste tragedie? In questo articolo Daniele Tempera ha analizzato il fenomeno nel dettaglio.