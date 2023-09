Schianto in diretta social: auto travolge una donna e due bambini

Un'auto con a bordo una donna e i suoi due figli è stata centrata da un'altra vettura guidata da un uomo che, mentre era alla guida, stava realizzando una diretta su Facebook. È successo ad Alatri, in provincia di Frosinone.

Secondo quanto riporta l'Ansa, la più piccola dei due bambini è stata portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Illesi la madre e il fratellino, così come l'uomo che conduceva il veicolo che li ha travolti. L'uomo era a bordo di un'Audi e stava realizzando una diretta Facebook guidando ad alta velocità. Dopo aver superato un furgone e una Ford blu, il conducente ha perso il controllo della vettura, sbandando e centrando una Nissan Qashqai che sopraggiungeva nella corsia opposta. Nel video, si vede a un certo punto lo schermo coperto dagli air bag esplosi e la musica viene sovrastata dalle urla di una donna che è sull'altra vettura: "Chiama papà! Chiama papà!", poi si rivolge ad una bambina che piange disperata "Amore, amore come stai".

Sulla Nissan c'era una donna con il figlio maggiore e la figlia di cinque anni: per estrarla dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. La più piccola ha peso conoscenza e, una volta liberata, è stata caricata su un elicottero e trasferita al Bambin Gesù di Roma. Dopo qualche ora i sanitari in serata hanno escluso che la sua vita sia in pericolo. La mamma ed il fratello sono stati portati nell'ospedale di Alatri, ma non sono gravi. Solo qualche graffio per l'automobilista sull'Audi. Per lui si profila una serie di gravi imputazioni.

