Auto parte all'improvviso e finisce nel lago di Como: morti un uomo e una donna

A tarda sera il giorno dell'Epifania un'auto ha sfondato il parapetto ed è precipitata nelle gelide acque del lago di Como. Sul posto un grande spiegamento di soccorsi, riferisce QuiComo.

La vettura, un grosso suv Mercedes, è partita all'improvviso in avanti da una piazzola del parcheggio di Villa Geno affacciata sul lago. Un punto panoramico, ieri sera battuto da un forte vento. Il veicolo ha sfondato la ringhiera. Le vittime sono una donna di 45 anni e un uomo di 38 anni. I corpi sono stati recuperati questa mattina. Non sono note le generalità.

La tragedia si è consumata in un istante. L'auto, parcheggiata a due metri dal parapetto, è partita in avanti, è salita sul marciapiede, ha sfondato la ringhiera ed è precipitata nel lago, in un punto vicino sì alla riva, a pochi metri di distanza, ma dove l'acqua è molto profonda. Non hanno avuto scampo.

Un testimone ha chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco sono usciti con un canotto, ma poco hanno potuto se non attendere i colleghi sommozzatori arrivati da Torino. Sono stati loro questa mattina a recuperare i corpi. Nella giornata di oggi si procederà al recupero del suv.