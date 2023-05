Festa scudetto, ragazza di 20 anni investita sul marciapiede: è gravissima

Nella notte tra giovedì e venerdì a Casoria la festa per lo scudetto del Napoli si è trasformata in un grave episodio di cronaca. Un'auto è piombata su quattro ragazzi, in giro per festeggiare l'evento. Erano sul marciapiede nei pressi della caserma dei carabinieri quando sono stati travolti. Una ventenne lotta tra la vita e la morte.

Alla guida dell'auto, una Fiat Stilo, c'era un uomo di 43 anni che è fuggito a piedi ma i carabinieri lo hanno identificato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, bloccato e denunciato. Si tratta di un 43enne di Casoria.

I feriti hanno tutti tra i 20 e i 31 anni, sono stati trasferiti negli ospedali Cardarelli di Napoli, San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e Villa dei Fiori di Acerra. Dei quattro la più grave è, come detto, una ragazza di 20 anni, che si trova ancora ricoverata a Frattamaggiore in codice rosso con trauma cranico ed emorragia celebrale. È in pericolo di vita.

La festa scudetto è stata macchiata dal sangue anche a Napoli, dove un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. L'episodio sarebbe slegato dai festeggiamenti in sè, ma legato a dinamiche criminali.