L'uomo che guida la Maserati sulla scalinata di Trinità dei Monti: il video

Forse pensava di averla passata liscia e invece è stato indentificato e rintracciato l'automobilista che martedì scorso ha percorso la scalinata di Trinità dei Monti con una Maserati. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno immortalato la vettura di lusso "scendere" la scalinata e le forze dell'ordine sono partite proprio da quelle immagini per risalire all'autore del danneggiamento.

Nei guai un 37enne romeno. Una pattuglia della polizia di frontiera di Malpensa lo ha fermato in aeroporto. Come racconta RomaToday, l'uomo non era arrivato con volo e neppure era in procinto di partire. Ha raccontato agli agenti di trovarsi lì perché aveva appena riconsegnato una vettura noleggiata alcuni giorni prima. A dimostrazione di quanto raccontato il 37enne ha anche esibito copia del contratto di noleggio, da cui emergeva proprio che nei giorni precedenti aveva noleggiato una Maserati. Colpiti dall'inusuale auto, e in considerazione della notizia del danneggiamento della scalinata di Trinità dei Monti causata proprio da un'auto di lusso, gli agenti hanno approfondito i controlli scoprendo che era proprio lui il responsbile di quanto accaduto a Roma.

E' poi emerso che il veicolo, parcheggiato nel garage della società di autonoleggio, aveva la carrozzeria danneggiata. Il 37enne non ha potuto fare altro che confessare, per lui è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato. Gli verranno addebitati i costi per la riparazione del monumento.

La Maserati sulla scalinata di Trinità dei Monti: il video

Le immagini diffuse dalla polizia locale di Roma dove si vede la Maserati danneggiare il bene storico.