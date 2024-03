Auto della Polizia si ribalta durante un inseguimento: due agenti feriti. Arrestato un uomo

Attimi di paura per le vie di Cerignola, in provincia di Foggia. Un uomo, evaso dai domiciliari, è stato inseguito per le vie della città da una volante della polizia, che durante l'inseguimento è uscita di strada e si è ribaltata. La folle corsa è terminata con l'arresto del fuggitivo e alcuni poliziotti in pronto soccorso, a causa delle contusioni riportate nel ribaltamento dell'auto di servizio.

Secondo quanto accertato, gli agenti avevano riconosciuto l'uomo - sottoposto agli arresti domiciliari - in giro per la città a bordo di un'auto e gli hanno intimato l'Alt; quest'ultimo però ha schiacciato il pedale avviando un pericoloso inseguimento durante il quale l'auto della polizia si è ribaltata su un fianco. Gli agenti feriti sono stati immediatamente trasferiti al pronto soccorso del "Tatarella"; al momento non è nota la prognosi, ma le loro condizioni non sembrano essere gravi. Il fuggitivo, invece, è stato arrestato; potrebbe rispondere di evasione, nonché resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La solidarietà del sindaco e dell'assessora alla Sicurezza

Ad esprimere solidarietà ai due agenti rimasti contusi, il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito e l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella: “Abbiamo prontamente contattato il dirigente del commissariato, Claudio Spadaio, al quale abbiamo espresso innanzitutto la nostra solidarietà ai due poliziotti coinvolti in un incidente al termine di un inseguimento, durante una vasta operazione di controlli ad alto impatto. Per questo abbiamo espresso il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine per la presenza capillare, attenta della squadra Stato nella nostra città", hanno scritto in un comunicato congiunto.