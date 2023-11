Auto investe gruppo di ciclisti: muore un 57enne

Un 57enne è morto nel Forlivese dopo che la conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura e ha investito un gruppo di ciclisti amatoriali. È accaduto questa mattina a Fratta Terme, in provincia di Forlì.

I ciclisti provenivano da Ravenna ed erano diretti a Forlimpopoli lungo la strada provinciale 37, mentre la donna viaggiava in direzione opposta verso Meldola. Due i ciclisti investiti: il primo, sbalzato, oltre il guardrail, è deceduto all'ospedale Bufalini di Cesena. L'altro è rimasto ferito in maniera più lieve. La donna alla guida è rimasta illesa ma era in stato di choc dopo l'incidente.

