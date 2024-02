Mutandine rosse, tacchi a spillo e giornali sui finestrini dell'auto della sindaca

Fogli di giornale su finestrini, lunotto e parabrezza. Un cartellino rosso con la scritta "do not disturb" ("non disturbare") sulla maniglia di entrambe le portiere anteriori. E poi scarpe da uomo vicino al lato passeggero, un paio di scarpe con tacchi a spillo e delle mutandine rosse davanti allo sportello del conducente. Così stamattina (15 febbraio) Chiara Frontini, sindaca di Viterbo, ha trovato la sua auto, una Lancia Y. Un atto deplorevole e sessista, con il chiaro intento di simulare l'incontro di una coppia in auto. L'azione vandalica sarebbe avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 febbraio. Dopo la denuncia della prima cittadina, gli agenti della Digos stanno indagando su quanto accaduto.

In via Giuseppe Garibaldi a Viterbo, dove la macchina era parcheggiata, sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi necessari. Gli investigatori sono al lavoro anche sulle telecamere di sorveglianza della zona: potrebbero aver immortalato elementi utili alle indagini. Unanime la condanna del gesto e la solidarietà a Frontini: dalla Lega al Pd, da Fratelli d'Italia al presidente della provincia.

"È stata vittima nella notte di un vile e becero atto vandalico alla propria auto. Quanto accaduto non ha nulla a che fare con l'attività politica e amministrativa della sindaca Frontini, ma altro non è che un gravissimo episodio di vandalismo a sfondo sessista", ha dichiarato il presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli. "Il responsabile di tale odiosissimo gesto ha voluto infatti colpire la prima cittadina di Viterbo in quanto donna e sotto il profilo personale. Si tratta dunque di un attacco che colpisce in primis la sindaca, ma che riguarda ognuno di noi perché nella Tuscia non può e non deve esserci né spazio né tolleranza per stereotipi di genere, pregiudizi e messaggi sessisti", ha concluso.

Chiara Frontini è sindaca di Viterbo dal 27 giugno 2022. Candidata per una coalizione di liste civiche tra cui "Viterbo Venti Venti", è stata eletta al ballottaggio con il 64,92% dei voti, diventando la prima donna a guidare il comune.