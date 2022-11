La strada diventa un torrente: donna salvata dall'auto sommersa

I carabinieri di Villaricca, in provincia di Napoli, sono riusciti a salvare la vita di una donna di 47 anni, che era rimasta bloccata nella sua auto sommersa dall'acqua. Le forti piogge che nelle ultime ore hanno colpito diverse zone della Campania, hanno trasformato la strada in un vero e proprio torrente, che ha trascinato la vettura in un punto in cui l’acqua era particolarmente alta. Il comandante della stazione e il suo vice hanno prelevato la donna dall’auto - ormai per metà allagata - e l’hanno portata in un luogo sicuro. La donna sta bene, ma è stato forte lo spavento per quanto accaduto.

Campania, prorogata l'allerta meteo

Intanto, l'allerta meteo gialla in vigore oggi sulla fascia costiera della Campania è stata prorogata dalla Protezione civile regionale fino alle ore 12 di domani, giovedì 17 novembre, sulle stesse zone interessate ad eccezione dell'Alto Volturno e Matese. La Protezione civile della Campania fa sapere che "i temporali nella giornata odierna potranno essere intensi e repentini su tutta la fascia costiera" e "saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine e raffiche di vento". Dalla mezzanotte la perturbazione si sposterà prevalentemente sulla fascia costiera centro-meridionale.

"Permane però - sottolinea la Protezione civile della Campania - su tutte le zone indicate il rischio idrogeologico giallo, anche in assenza di temporali e precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. Sono possibili allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua; scorrimento delle acque nelle sedi stradali anche con possibile trasporto di materiale. Prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture oltre alla caduta di rami o alberi". La Protezione civile della Regione Campania raccomanda "alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare gli effetti dei fenomeni previsti anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile".